Avowed : Obsidian satisfait des ventes (pour l'heure) Avowed : Obsidian satisfait des ventes (pour l'heure)

Juste un petit mot pour signaler que Obsidian a déclaré auprès de Bloomberg être satisfait des ventes de Avowed, ou du moins on va dire que les chiffres de la période de lancement correspondent aux attentes.



Il est difficile d'en savoir davantage faute de données de toute façon toujours maintenues secrètes par Microsoft, exception faite de SteamDB qui indique des pics à moins de 20.000 joueurs, ce qui est très faiblard même comparé à un Dragon Age : The Veilguard (pic de 90.000) mais il faut aussi reconnaître qu'il n'y avait pas l'argument du Game Pass sur le store voisin, et surtout que le budget n'était aucunement le même.



L'interview avec le site précité permet en effet d'apprendre que durant une partie du développement, la team dédiée n'était composé que de 80 personnes, et même que techniquement, le chantier n'a duré que 4 ans (très court pour notre époque). Mais on dit bien « techniquement » car le projet a été mis en place en 2018, d'ailleurs comme un jeu coopération qui se voulait « le croisement entre Destiny et Skyrim » (ce qui explique certaines choses sur le résultat), avant que Obsidian n'opte pour un retrait du multijoueur, puis un reboot courant 2020 cette fois pour parfaire le game-design autour du 100 % solo.



Aucune version PlayStation 5 n'est annoncée pour l'heure, au contraire de The Outer Worlds 2 qui lui verra le jour sur les trois supports en simultané, et « normalement » pour cette année.