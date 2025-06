PlayStation signe avec ACS pour nous faire un Dragon Ball FighterZ sauce Marvel

Malgré les nombreux couacs, beaucoup sont au courant : le Marvel, ça peut encore rapporté de la thune dans le JV, mais il faut juste avoir la bonne proposition. Et PlayStation accompli le rêve de beaucoup en ayant lâché un gros chèque à Arc System Works (et aux ayants-droits évidemment) pour nous pondre dumais avec du Iron Man, Starlord et autre Fatalis., c'est son nom, arrivera donc pour 2026 sur PC et PlayStation 5 avec les premiers arguments suivants :- Volonté de mixer une nouvelle fois accessibilité et profondeur pour tous les publics.- Déjà 8 personnages annoncés (voir visuels ci-dessous).- Les combats pourront être en 4V4 et on vous laisse imaginer le bordel (et les possibilités).- Chaque stage sera découpé en plusieurs zones, blindées de clins d'oeil.