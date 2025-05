Clash of Clans va aussi envahir Netflix

Succès mobile qui perdure, et ayant largement rempli le coffre-fort de Supercell depuis plus de 10 ans, la franchiseincluantva s'offrir un énième boost marketing par la mise en place d'une adaptation en série TV, et on a envie de dire « bien évidemment » sur Netflix.Fletcher Moules, déjà auteur des vidéos animées pour le jeu comme les pubs, y sera le showrunner pour le compte de ICON Creative Studios. Et si tout cela vous échappe, on tient à rappeler que tout autant du monde du mobile,a généré plus de 500 millions de dollars au cinéma en deux films.