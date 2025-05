9 ans après son annonce, Lost Soul Aside réclame 3 mois supplémentaires

Afin d'éviter tout couac qui lui serait préjudiciable au lancement niveau critique, Ultizero Games annonce reporterde 3 mois, la sortie atterrissant le 29 août 2025 (au lieu du 30 mai). Après, 9 ans d'attente (oui, l'annonce initiale remonte à 2016), on n'est plus trop à ça près on va dire.On croise les doigts pour une expérience aussi attirant que les bande-annonces le laissent suggérer, en rappelant que ne sont concernés que le PC et PlayStation 5.