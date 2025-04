Wuchang : Fallen Feathers a sa date de sortie

Amateurs de Soulsborne, une nouvelle croix est à cocher dans le calendrier avec la lancement annoncé depour le 24 juillet 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il vous en coûtera 49,99€, un prix limite sympa en ces temps troublés, ou sinon 59,99€ si vous souhaitez impérativement un pack de costumes & armes, ainsi qu'un boost de compétences pour mieux démarrer l'aventure. N'oubliez pas également son inclusion Day One dans le Game Pass.Un nouveau trailer est disponible, ou plutôt un extrait montrant l'un des nombreux boss de cette licence dont on a encore du mal à déterminer le « petit truc en plus », si ce n'est son cadre.