Daemon X Machina : Titanic Scion annoncé sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2

Petite surprise de la part de Marvelous lors du premier Direct Switch 2 avec l'officialisation de, annonce qui concerne d'ailleurs également les supports PC, PlayStation 5 et Xbox Series. 79,99€ en boîte on précise.Au programme une nouvelle campagne jouable seule ou à deux/trois en coopération, et bien entendu tout ce qu'il faut de nouveaux éléments de personnalisation avec la promesse d'un rythme accru côté gameplay. Ajoutons à cela d'autres éditions :- Edition spéciale en physique à 109,99€ avec quelques goodies.- Edition Deluxe Numérique à 99,99€ avec un pack de skins et la future extension.- Edition Super Digitale Deluxe à 109,99€ ajoutant OST et Artbook numériques.Sortie prévue mondialement le 5 septembre.