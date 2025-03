Le GAAS Star Wars Hunters raccroche les gants moins d'un an après sa sortie

C'est dans un communiqué fait de bons mots inutiles que Zynga annonce la future mise à mort de, avec débranchement des serveurs à peine plus d'un an après son lancement. Certains n'ont certes tenu que deux semaines mais quoi qu'il en soit, un GAAS avec une durée de vie aussi courte est un indéniable échec encore plus sur mobile, et ni l'apport d'une version Switch ni même des premières phases playtests sur PC n'auront arrangé la problématique d'une audience absente.L'actuelle Saison 5 sera la dernière, avant que le titre ne tourne exclusivement sur du recyclage pendant ses derniers mois. La boutique de micro-transactions sera supprimée le 15 avril, et le jeu fera ses adieux définitifs le 1er octobre 2025.