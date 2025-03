Sans le moindre communiqué, Leikir (Metal Slug Tactics) a perdu un tiers de ses effectifs

On parle souvent de licenciements depuis plus d'un an, surtout quand ça impacte les plus gros de l'industrie, mais on n'oubliera que les plus petits sont également frappés de plein fouet, et nos confrères de Canard PC ont notamment mené l'enquête sur l'actuelle difficile situation de Leikir Studio, connu pour nous avoir récemment ponduEt la principale nouvelle, mais pas la seule, c'est que Leikir a dû se séparer d'environ 10 employés, ce qui mine de rien représente tout de même un tiers de ses effectifs. Trois éléments sont en cause : le city-builder PCqui ne semble pas rencontrer une grande audience, le lancement apparemment décevant dequi sans être un flop est apparemment « dans la moyenne basse » des prévisions, et enfin l'annulation d'un nouveau projet.Canard PC a creusé sur ce dernier cas pour découvrir qu'il s'agissait d'un chantier de nouveau confié par DotEmu à partir d'une licence tiers établie (mais laquelle, là restera la grande question), en développement depuis début 2023 avant son annulation fin 2024, n'ayant pas passé la nouvelle étape de validation car considérée comme trop ambitieux ou à risques financiers. Ou un peu des deux en fait. L'annulation a directement conduit aux licenciements précités au point de soulever des questions concernant PulluP/Focus (qui possède aussi bien DotEmu que Leikir Studio) : l'éditeur n'a jamais fait mention du moindre licenciement, et certains diront qu'après l'énorme succès commercial de, il y avait peut-être une autre solution à trouver que de mettre à la porte une dizaine d'employés juste avant noël. Surtout qu'à notre époque où des indés parviennent à survivre solo, un rachat par une grosse entité est censé garantir un minimum de sécurité au niveau de l'emploi. « Censé ».