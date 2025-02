Monster Hunter Wilds : trailer de lancement + annonce du premier monstre post-launch

On avait osé l'oublier la semaine dernière suite à l'avalanche de trailers lors du State of Play, mais voici tout de même la bande-annonce de lancement de, de toute façon fournie en avance et permettant d'apprendre que le léviathan Mizutsune sera la première bestiole du suivi gratuit (au printemps). Une autre débarquera en été.Le jeu de base sortira lui ce 28 février sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.