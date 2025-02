Directive 8020 : le prochain Dark Pictures de Supermassive se montre un peu plus (avec une date)

Aprèspassé totalement inaperçu, Supermassive a besoin de rebondir et 2025 semble être de bon augure avec déjàdont on attend toujours une date précise, ainsi que, le nouvel épisode de l'anthologieavec déjà une croix sur le calendrier : le 2 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Toujours de l'horreur mais dans l'espace avec un côté « The Thing » dans le côté parano avec une entité extra-terrestre capable non pas d'envahir un hôte, mais de le « copier » à la perfection afin d'être incapable de savoir qui est vraiment qui. Et mieux vaut le déterminer rapidement (et survivre) car si le vaisseau Cassiopeia atteint la Terre, le truc risque de vite causer un bordel monstrueux pour la plus grande joie des complotistes.Et comme promis, Supermassive entend bien ne plus se contenter du format uniquement narratif (même si ça reste le coeur) avec davantage de « gameplay » : infiltration, gestion de la lampe torche, scanner de détection, micro-énigmes et même une arme, mais très limitée et qui se contentera d'étourdir l'ennemi pour assurer votre fuite.