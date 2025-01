Assassin's Creed Shadows : le point exploration

Après le combat et l'infiltration, place au troisième pilier deavec un point sur l'exploration, légèrement différente des précédents épisodes de la franchise ou plutôt à la fois en lien avec la volonté de pousser un peu plus le joueur à découvrir les choses plutôt que lui balancer 300 points d'intérêt à chaque synchronisation, tout en étant en adéquation avec l'univers shinobi qui pousse à la récolte d'informations.L'un des points centraux sera notamment la possibilité d'envoyer des espions dans une zone, en ayant le choix du nombre (davantage d'espions = davantage d'infos et ressources dans une plus large zone) comme de l'argent dépensé (plus rapide). Les informations obtenues couplées à vos propres recherches affineront l'objectif et les indices pour y parvenir plus facilement, le tout sans vision d'aigle cette fois.La synchronisation a également été modifiée, ne débloquant plus un pan entier de la map mais uniquement les alentours, avec même besoin de pointer vous même les choses qui vous semblent intéressantes sans être annotées. Petit côté BOTW quoi. L'équipe indique en outre que certaines activités annexes seront exclusivement dédiées à tel ou tel protagoniste.Après 2 reports, le lancement est acté pour le 20 mars 2025.