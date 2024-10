Playtonic confirme à demi-mot son Yooka Replaylee sur Nintendo Switch ''2''

Cela ne faisait aucun doute mais Playtonic (qui se décide à donner des nouvelles tiens) vient de confirmer quesortirait sur les supports PlayStation comme Xbox en cross-gen… mais également chez « Nintendo », sans en dire plus mais en rajoutant le petit smiley qui va avec en fin de trailer. Inutile d'entrer dans les détails, on a compris.Rappel des arguments de cette réédition pour prendre un nouveau départ :- Refonte graphique, avec plusieurs modèles refaits de même que les animations- Rééquilibrage des défis en plus de l'ajout d'inédits- Nouvelle monnaie in-game (utilité encore à spécifier)- Ajout d'une carte du monde avec suivi des défis- Nouvelles compétences et possibilité d'en équiper plusieurs à la fois- Bande-son cette fois orchestrale