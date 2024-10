Monster Hunter Wilds : présentation de la troisième zone + dates de la bêta ouverte

Capcom a tenu son dernier Live surpermettant de ramener à la maison une nouvelle bande-annonce pour découvrir la troisième zone (Le Bassin Pétrolier) avec ses habitants, sa Forge dite Éternelle et surtout les bestioles du coin dont trois inédites, incluant « La Flamme Noire ».Les plus impatients (prévu le 28 février 2025 pour rappel) pourront tâter sous peu une bêta ouverte en deux temps :- 29 au 31 octobre (4h du mat) uniquement pour les PS Plus- 1er au 4 novembre (4h du mat) pour tous : PC, PS5, XBSNotons que la deuxième phase de cette bêta offrira le total cross-play.