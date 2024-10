Delta Force : Hawk Ops débutera sa carrière en décembre, mais pour l'heure sans campagne solo

Les choses se mettent en place pouravec un début de carrière annoncé pour le 5 décembre sur PC sous la forme d'une « bêta ouverte » qui en fait est une « Early Access » renommée pour x raisons, avec juste la garantie qu'il n'y aura pas de reset des stats à un moment ou l'autre du suivi.Au départ, le contenu ne sera fait que du mode 16V16 (avec véhicules) et l'équivalent de l'Extraction, avec plusieurs maps et 8 opérateurs. Pas plus d'infos, si ce n'est que la monétisation sera présente d'entrée (uniquement des skins), logique pour un F2P.Pour les choses à attendre du suivi :- Les versions PlayStation 5 & Xbox Series pour le premier trimestre 2025.- Le mode campagne reprenant des aspects du film « La Chute du Faucon Noir ».- La fonction kill-cam.- Support manette sur PC pour les intéressés.- Nouvelles maps.- Nouveaux modes et variantes (mode nuit pour le mode Extraction par exemple).