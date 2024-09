DECAPOLICE n'arrivera pas avant 2026

Le RPGreprésente l'un des projets les plus ambitieux de Level-5 depuis peut-être, et l'équipe réclame du temps pour livrer un bon résultat, encore plus avec la préparation en parallèle d'un anime.Résultat, il faudra se contenter de ce trailer pour le Main Theme, la promesse d'un rendu final bien meilleur que ce l'on a pu voir, l'apport d'une version PC (en plus des versions PS5/PS4/Switch)… et un lancement désormais prévu pour un lointain 2026. Si tout se passe bien.