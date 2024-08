Dragon Quest Monsters 3 arrive sur Steam

Disponible depuis un an et fort de plus d'un million de ventes même si les félicitations sont à donner au Japon (représentant à lui seul plus de la moitié de l'audience),s'offrira une deuxième carrière sur PC via Steam dès le 11 septembre pour 39,99€.Au programme, l'intégralité du contenu bonus directement inclus dès la sortie, et un rendu bien HD là où la version Switch n'était il est vrai pas un modèle de performance. Juste un détail : pour une raison qui nous échappe, l'édition PC sera dénuée de fonctionnalités online (dont le PVP).