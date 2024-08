Metaphor : ReFantazio s'offre un nouveau trailer pour illustrer la quête du trône

Atlus nous propose une nouvelle bande-annonce pour, une de plus dira t-on, mais résumant parfaitement le fil rouge de cette nouvelle licence hautement attendue : un jeu du trône façon popularité, où le protagoniste comme tant d'autres se lanceront dans une course à travers le territoire pour être celui qui aura l'honneur de poser ses fesses sur le trône absolu.Sortie prévue le 11 octobre sur PC, PS5/4 et Xbox Series, et pour ceux qui demanderaient au cas où, oui, nous aurons une nouvelle fois le choix entre le doublage US et japonais (en plus des sous-titres FR).