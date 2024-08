Gearbox officialise Borderlands 4

Le sens du timing n'est pas vraiment glorieux vu l'énorme flop de l'adaptation cinématographique, maisy survivra sur son secteur clé, et c'est sans surprise que Gearbox (désormais avec Take-Two) nous confirme officiellement un quatrième épisode signé pour 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Bien évidemment, comme souvent dans les annonces GamesCom, ce sera un simple teaser pour la forme, et en simple info que ça se déroulera sur une nouvelle planète.