Assassin's Creed Shadows tient à vous rappeler que nous aurons deux styles de jeu

Si vous n'avez pas suivi l'actualité autour de, et ce serait balaise vu comment Ubisoft enchaîne sur le sujet depuis des semaines, une nouvelle présentation de près de 6 minutes vient de tomber afin de bien vous rentrer dans le crâne que ce nouvel épisode « principal » proposera deux protagonistes, chacun avec son style de jeu : la brutalité pour le samouraï, le discrétion et le parkour pour la kunoichi.Sortie prévue le 15 novembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.