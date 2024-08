REPLACED : la grosse présentation de gameplay pour faire pardonner le report en 2025

Tout comme pouret, les développeurs derrièretenteront de faire pardonner l'annonce récente d'un report avec une grosse vidéo de gameplay, dont un aperçu des combats façon(le game director assume) et la présence d'une sorte de Hub ouvert aux personnages et quêtes annexes qui se renouvelleront au fil du scénario.Sortie prévue pour 2025 sur PC, supports Xbox et Game Pass.