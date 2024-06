Shovel Knight : une réédition en attendant le prochain épisode (enfin) officialisé

Personne ne remettra en question la qualité de, l'un de ces titres qui a fait explosé la scène indépendante sur le devant de la scène il y a bientôt 10 ans (déjà), mais il faut avouer que Yacht Club a eu une certaine tendance à tirer sur la corde depuis, et ne s'arrêtera pas si tôt : pour cet anniversaire, une nouvelle version du jeu de base sortira bientôt sur Steam (seul support annoncé pour le moment) sous le nom deAu programme, la campagne de base (incluant le multi et les défis) mais cette fois avec 20 personnages jouables, de la coopération en ligne et plusieurs options de confort dont le rembobinage.Mais il fallait également lâcher du neuf et à défaut de le montrer, on repart avec une annonce : un nouveauest en développement, et pas un spin-off façon « Dig » ou « Pocket Dungeon » mais bien un jeu dit « principal », qui ira au-delà d'une simple suite, jusqu'à parler de propulser la franchise dans « une toute nouvelle dimension ». 3D ?