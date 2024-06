Monster Hunter Stories 1 & 2 : les nouveaux trailers de lancement + info boîte PlayStation 4

C'est aujourd'hui querattrape son retard sur divers supports avec d'un côté le remaster du premier épisode sur PC, PS4 et Switch, de l'autre l'arrivée sur PS4 du deuxième. Le premier vous coûtera 29,99€, le deuxième 39,99€, et sur chaque supports, vous pourrez opter pour une compilation à 59,99€.Ajoutons également, outre les deux bande-annonce ci-dessous, que la compilation est également trouvable en boîte sur PlayStation 4 chez divers revendeurs type Amazon et Micromania, avec néanmoins un fâcheux bémol : seul le premier est sur le disque, alors queest sur un code de téléchargement (pas comme si ces titres prenaient beaucoup de place mais bon…).