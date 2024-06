Avowed : nouvelle présentation, date de sortie leakée et diverses informations

Suite au Xbox Showcase, Obsidian a pu faire un gros point sur sa productiondont la date de sortie fut leakée dans la journée, le 12 novembre prochain sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass, et dont aucun retard ne semble à anticiper puisque, selon les mots mêmes de l'équipe, la production arriverait à son terme, avec quelques mois restants pour le polish de routine.En vrac :- Les arbres de compétences reprennent les classes Combattant, Sorcier et Rodeur- Vous serez libre de piocher dedans comme bon vous semble- Possibilité de réassigner toutes vos compétences (moyennant quelques po)- L'avatar aura un passif à sélectionner- 4 niveaux d'équipement, de Commun à Légendaire- Obsidian veut offrir bien plus de liberté d'actions/résolutions que dans The Outer Worlds- Option pour une vue à la troisième personneReste encore l'inconnu du doublage FR ou non, absent du premier épisode pour des raisons de budget (c'était sous la Private Division) mais plus d'excuse désormais, bien que le casmaintient notre méfiance.