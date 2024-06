Le RPG Clair Obscur : Expedition 33 a fait sensation lors du Xbox Showcase

Revenons tranquillement sur le Xbox Showcase pour parler de ceux qui n'ont pas encore eu droit à quelques lignes ici-bas, avec déjà pour commencer la curiositéde Sandfall Interactive et ses allures de Persona à la sauce US, même si la comparaison s'arrête à certains points du HUD.Notez déjà que derrière ses allures de tour-par-tour, cette nouvelle licence intègre des éléments temps-réel comme les esquives et les parades, un bon moyen de dynamiser le système, un peu comme undans un tout autre contexte esthétique.Le scénario ? Dans un monde fictif, un « Peintre » s'éveille chaque année pour peindre sur son monolithe un chiffre, et tous les humains dont l'âge est identique disparaîtront instantanément. Chaque année, le chiffre diminue d'un cran et viendra inéluctablement le moment où lorsque le chiffre sera trop bas, l'humanité sera annihilée. Nous sommes à l'année « 33 », et une expédition du même nom part en quête pour éliminer le Peintre.Sortie prévue fin 2025, sur PC, PS5, XBS et dans le Game Pass.