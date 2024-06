Valorant arrive sur PlayStation 5 et Xbox Series, avec bonus pour les abonnés Game Pass Ultimate

Déjà face à une concurrence sévère sur PC, le projetde Sony se serait bien épargné l'arrivée du très populairedans le monde des consoles (PlayStation 5 comme Xbox Series) avec lancement assuré pour cette année et bêta préalable le 14 juin sous réserve d'acceptation via le site officiel.Notons plusieurs choses :- Si le titre sera cross-save avec le PC, il sera impossible pour les consoleux d'affronter les joueurs PC dans un soucis d'équilibrage (clavier/souris donc).- Les joueurs PS5 comme Xbox Series seront en revanche bien sur les mêmes serveurs.- Les consoleux bénéficieront en outre d'une légère aide à la visée.- Par un partenariat depuis quelques temps entre Riot Games et Xbox, les joueurs Xbox Series abonnés au Game Pass bénéficieront d'un accès à l'intégralité des agents ainsi qu'un bonus permanent d'xp +20 %.