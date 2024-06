Hogwarts Legacy : le contenu de la MAJ surprise

Presque considéré comme un intrus dans la nouvelle politique de la Warner (expérience solo, pas de micro-transactions, pas d'extensions...),vient ajouter une petite gourmandise pour les fans avec la publication demain dans le cadre d'une mise à jour gratuite pour tous, au contenu expliqué dans la vidéo ci-dessous.Peu de raisons de le relancer pour ceux qui l'ont déjà retourné (22 millions de ventes on rappelle), mais les retardataires apprécieront une nouvelle tenue et quelques accessoires, un mode photo refait, la possibilité de réinitialiser ses points de compétences et, peut-être le plus important, la quête de la boutique hantée désormais accessible sur PC, Xbox et Switch (auparavant exclusive sur supports PlayStation).