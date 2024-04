2XKO : Illaoi a son trailer de présentation

Plus discret que les plus gros mais néanmoins surveillé d'un œil par les fans du genre, le fameuxde Riot Games (et donc tiré de la licence) voit son casting continuer de prendre forme avec la confirmation sur le ring de la prêtresse Illaoi aux biceps certains, dont la présentation ci-dessous donne un rapide aperçu de ses capacités bien brutales.Le titre refera assurément l'actualité dans quelques jours par sa présence à l'EVO Japan, mais il faudra patienter jusqu'en 2025 pour découvrir la version finalisée de ce VS Fighting orienté 2V2.