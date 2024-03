Frogwares dévoile The Sinking City 2

Après avoir lutté un moment pour s'octroyer pleinement les droits de, avec réussite d'ailleurs, Frogwares peut aujourd'hui annoncer officiellement qu'une suite a été mise en route, à prendre indépendamment si vous n'avez pas fait le premier et avec des ambitions renouvelées pour tout ce qui est exploration, level-design et action, donc en gros les principaux points faibles du développeur.Une équipe qui d'ailleurs veut montrer qu'elle sait faire autre chose que les jeux d'enquêtes avec en pari plutôt risqué le fait de rendre cet aspect désormais optionnel dans, mais néanmoins essentiel. Sergey Oganesyan nous explique par exemple qu'en fouinant, on pourra tomber sur une route annexe et des indices du genre point faible d'un futur boss, mais rien ne sera obligatoire.L'objectif pour cette suite sous Unreal Engine 5 est un lancement pour 2025 (PC/PS5/XBS) avec néanmoins l'inconnu évident d'un bon chantier : on rappelle que Frogwares est un studio ukrainien et qu'il n'y a de fait pas besoin de détailler la complexité de la situation. D'ailleurs tout comme avec, Frogwares ouvrira une campagne participative pour ceux qui veulent aider au financement, tout en s'assurant une copie du jeu en temps voulu.