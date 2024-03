Une date Euro pour TLOH Trails through Daybreak

Comme d'habitude avec Falcom, la patience est recommandée quand on vit en occident et qu'on ne comprend pas un mot de japonais : c'est avec près de 3 ans de retard sur l'archipel (30 septembre 2021) quesortira chez nous, le 5 juillet 2024 précisément.Et pour les non-surprises habituelles :- C'est NIS America qui prend en charge la localisation.- Donc il y aura une version PC (en plus des versions PS5/PS4/Switch).- Et donc aucune traduction FR.- Et un collector sur le store de l'éditeur (99$).