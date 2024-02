Capcom, bien parti pour une nouvelle année record

Petite mise au point habituelle de la part de Capcom lié à ses résultats fiscaux où pour les 6 premiers mois de l'année fiscale en cours (avril à décembre 2023), l'éditeur continue d'afficher une croissance imparable depuis plus d'une décennie avec +33 % sur le CA et +47 % sur le bénéfice net.En mettant de côté l'accident industriel, on peut donc surtout féliciteret, ce dernier s'octroyant pour l'heure la meilleure performance de l'histoire de la franchise en laps de temps identique.Pour les derniers chiffres livrés :(entre parenthèse les chiffres durant les fêtes, merci les promos): plus de 3 millions: 6,48 millions (1,08 million): 14,2 millions (+ 600.000): 7,1 millions (+ 600.000): 13,6 millions (+ 500.000): 9,4 millions (+ 700.000): 8,4 millions (+ 400.000)Capcom terminera l'année fiscale avec, dont on vous remet le trailer du State of Play dévoilant notamment la classe du Conquérant, capable de saisir les aptitudes de l'intégralité des jobs au prix de statistiques bien en-deça de la moyenne.