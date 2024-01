Suicide Squad : présentation de la future Saison 1, avec son nouveau personnage jouable

s'est offert sa troisième et dernière vidéo de présentation, s'attardant comme attendu au suivi (c'est important dans un jeu à service) et sans surprise, comme le veut la mode pour pouvoir offrir tout et n'importe quoi sans conséquence, c'est la porte ouverte au multivers dit « Elserworlds ».A chaque saison, l'équipe partira sauver une réalité alternative envahie par Brainiac et à chaque fois, nous repartirons avec des missions, un nouveau personnage jouable, un biome ainsi que tout ce qu'il faut de matos, tout cela gratuitement (pour les skins en revanche, c'est Battle Pass & co).Et comme le disait les leaks, le premier personnage à l'honneur pour la Saison 1 (prévue en mars) sera le fameux Joker, ses deux chapitres scénarisés faits de plusieurs missions, de nouveaux combats de boss et des variantes d'ennemis, et en bonus de nouvelles activités autour de Riddler.Rocksteady promet avoir dans les cartons tout le contenu des Saison 2, 3 et 4. L'avenir dépendra ensuite du succès du jeu, dont le lancement reste prévu le 2 février prochain (PC/PS5/XS) exception faite des membres Epic Games Store (5 mars).