AI Limit de retour après 5 ans de silence

Disparu des radars depuis quasiment 5 ans, donc depuis son apparition dans le cadre du PlayStation China Hero Project,n'a pas été annulé et est même de retour en meilleure forme, débarrassé du poids de la old-gen (PS4) pour n'être aujourd'hui prévu que sur PC et PlayStation 5 à une date encore tenue secrète.De l'action-RPG qui semble aller zieuter du côté des Souls et depour sa partie esthétique comme l'ambiance bien post-apocalyptique où vous incarnerez une « Bladers », représentante d'une technologie avancée explorant ce qui reste du résultat d'un monde ayant vécu bien trop de guerre tout en devant comprendre les raisons de la mystérieuse disparition d'un écosystème artificiel ayant assuré jusque là la survie de l'humanité (il reste une ville qui tient debout, c'est déjà ça).