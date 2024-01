Hi-Rez Studios officialise le chantier Smite 2

Dans le cadre des GAAS pur jus, il est de coutume de voir évoluer un jeu pendant un nombre indéfini d'années, allant même parfois jusqu'à se métamorphoser sur le fond comme sur la forme. Et parfois, l'inattendu arrive : l'annonce d'une suite. Comme pourdonc.C'est ainsi que Hi-Rez Studios nous annonce à la surprise générale (sauf pour ceux qui ont suivi les leaks) unalors que le premier reste l'un des jeux les plus populaires de la boîte en terme d'audience mensuelle.Du coup, qu'est-ce qui justifie une suite ? Un passage sous Unreal Engine 5 déjà, des améliorations de bout en bout jusqu'à l'interface utilisateur, une gestion de la physique sur certaines capacités, et bien entendu tout ce qu'il faut de changement, notamment des objectifs dynamiques et deux types de sources pour chaque dieu afin de varier les styles.Pas de date pour le moment mais la promesse d'une sortie sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series (avec totale cross-play), sachant que les serveurs deresteront pour l'heure actifs et qu'il sera possible de récupérer ses gemmes inutilisées dans la suite, de même que les skins… mais seulement ceux prévus à partir de cette année. Hi-Rez estime apparemment ne pas avoir les épaules pour convertir sous un nouveau moteur les plus de 1500 skins du premier.