Oublié de tous et annulé sur Switch, Evil Dead : The Game va tirer sa révérence

Probable nouvelle conséquence de la restructuration massive chez Embracer : Saber Interactive ne donnera pas plus longtemps sa chance à, et annonce ainsi la fin du suivi mais également l'annulation de la version Switch.Pour l'heure, les serveurs sont maintenus, mais probablement pas pour très longtemps vu la dramatique audience sur sur Steam où jamais 50 joueurs n'ont réussi à se connecter simultanément (mondialement) depuis plus d'un mois...