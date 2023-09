Square Enix dévoile SaGa Emerald Beyond

En faisant ses fonds de poche, le PDG de Square Enix a découvert avec surprise quelques billets froissés. Suffisamment pour financer le développement dequi malgré son aspect technique offrant un sourire navré, tentera néanmoins d'apporter les principaux éléments chers aux fans, dont son habituel système de jeu offrant le choix entre 6 protagonistes, chacun avec sa propre histoire (et ses multiples fins) pour un total de 17 mondes à visiter.On nous promet en outre une plus grande richesse dans l'univers (cultures différentes, races…) et le meilleur système de combat de la franchise, pour un résultat à découvrir début 2024 (PC, PS5, PS4, Switch, mobile), uniquement en numérique.