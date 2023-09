Atlus et Vanillaware annoncent Unicorn Overlord

Atlus avait promis que le prochain Vanillaware était en approche, et parole fut tenue avec l'annonce aujourd'hui même de, un tactical-RPG qui compte se démarquer un peu du genre et pas seulement par sa jolie patte esthétique, mais aussi par le besoin de donner un peu d'exploration à la formule avec possibilité de débusquer et recruter environ 60 personnages uniques.Sortie prévue le 8 mars 2024 et tout le monde sera servi SAUF les joueurs PC (PS5, PS4, Xbox Series, Switch).