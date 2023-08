IS Dragon Quest Dai : le nouveau trailer

Square Enix nous délivre une nouvelle bande-annonce de son, adaptation qui aura pris tellement de temps qu'elle arrivera à débarquer quasiment un an après la fin de l'anime, du moins au Japon (l'anime est en pause chez nous, et le manga réédité toujours en cours).Un titre qui sortira dans un petit mois mondialement (28 septembre) sur tous les supports sauf Xbox One (mais bien sur Xbox Series), et qui proposera un mode Histoire ainsi qu'un autre où l'on traverser des salles générées aléatoirement pour profiter uniquement du gameplay.