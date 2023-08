Alan Wake 2 : 14 minutes de gameplay

Si le trailer ne vous a pas suffit et qu'importe si cela vous gâche un peu la surprise, voici la grosse présentation vidéo deissue de la démo jouable proposée sur les stands de la GamesCom 2023. Avec que du Alan manette en main.C'est très beau et ça continuera de se faire vivement attendre jusqu'au 27 octobre prochain (PC, PlayStation 5 et Xbox Series), sans version boîte il faut continuer de le préciser, mais qui sait si Epic Games ne changera pas d'avis un jour ou l'autre.