Naruto Connections a aussi sa date (et un trailer)

Encore une croix à mettre sur le calendrier, Bandai Namco annonçant quesortira le 17 novembre plus ou moins mondialement (la veille au Japon quoi), avec ouverture des précommandes de suite sur supports PlayStation & Xbox, puis plus tard sur PC et Switch (la date de sortie reste la même pour chaque machine).Le nouveau trailer fait le point sur les habituelles éditions spéciales.