Comme prévu, One Piece : Pirate Warriors 4 se relance avec la fin de l'arc Wano

Nous l'avions évoqué plus tôt cette semaine et c'est donc à la surprise générale des fans que bientôt 3 ans après la fin de son suivi,va ressortir de terre avec l'annonce d'un nouveau « Character Pass » fait de 3 DLC, chacun comprenant 3 personnages (donc 9 au total).Le premier arrivera en septembre avec au moins « Onigashima Luffy » et son Gear 5, tandis que le reste est laissé à la spéculation des intéressés, en ajoutant qu'un skin pour Law sera également offert en cas d'achat du Pass.