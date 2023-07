Immortals of Aveum : nouvelle présentation

Electronic Arts place une nouvelle vidéo de présentation de son, nouveau représentant du label EA Originals se plaçant comme un « Call of avec de la magie », souhait pleinement assumé par le boss du studio Ascendant, accessoirement vétéran de la franchise estampillée Activision.La vidéo en profite pour poser le contexte, donc celui d'un monde où la magie fait partie de notre quotidien avec ses bons et ses mauvais côtés, les mauvais étant surtout incarné par une sorte de cousin de Sauron dont les armées seront contrés par vous et vos paires, des êtres exceptionnels capables de manipuler les 3 types de magie existantes (Rouge, Vert, Bleu).Sortie prévue le 22 août sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.