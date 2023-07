Diablo IV débutera sa Saison 1 le 20 juillet

Succès incontestable dès son lancement,peut désormais aborder le véritable début de sa carrière avec l'arrivée le 20 juillet de sa Saison 1, dite « Saison du Malin », obligeant la création d'un nouvel avatar (l'ancien rejoindra le mode libre) avec bien entendu possibilité de laisser la campagne de base de coté pour s'attarder sur le nouveau chapitre où vous et le prêtre Cormond feront face à l'arrivée d'une mystérieuse corruption.Au programme, de l'équipement neuf, l'ajout de bénédictions et de titres, l'arrivée du Parchemin d'Amnésie pour réinitialiser son arbre de compétences, 30 nouveaux pouvoirs à débloquer en récupérant les cœurs de puissantes créatures, évidemment de nouveaux boss dont Varshan le Consumé, et forcément un Pass de combat tout neuf.Parallèlement et parce qu'il reste toujours actif malgré les polémiques,sur mobile se mettra à jour le 13 juillet avec l'arrivée de la classe Chevalier du Sang, avec possibilité de faire une transition gratuite vers cette assoiffée, si du moins vous lancez le jeu d'ici la fin du mois d'août.