Sand Land : un peu de gameplay (Tank & Jump-Bot)

Pas de nouveau trailer cette fois mais juste un peu de gameplay pour, l'adaptation JV du vieux one-shot d'Akira Toriyama qui va s'ouvrir à une nouvelle audience le 18 août dans les cinémas japonais, tandis que l'on attend toujours une date sur le jeu (PC, PlayStation, Xbox).Tant pis, mais on saura donc que l'on pourra conduire un tank et un « Jump-Bot » (un mécha pour bondir quoi), et que le public prêt à se rendre à la ComicCon de San Diego du 20 au 23 juillet pourra s'il le souhaite prendre en main une démo jouable.