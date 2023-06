Halo Infinite continue sa carrière dans l'ombre, en préparant sa Saison 4 (Infection & Ranking)

On comprend l'actuelle difficile situation autour de la franchise historique de Microsoft quand le trailer de la Saison 4 deesquive les projecteurs du Xbox Games Showcase ou même le Live Extended pour être balancé dans un coin quelques jours après.Une Saison 4 qui a pourtant le potentiel de faire revenir quelques membres de la communauté avec, outre quelques maps et un nouvel équipement, le retour du très apprécié mode Infection et la remise en place du système de progression par rang repris deLancement prévu le 20 juin.