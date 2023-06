Lies of P : trailer, date de sortie et démo

C'est dans un monde de mensonges (un peu comme l'Assemblée Nationale, mais en plus grand) que notre cher Pinocchio version dark&vener viendra dépecer tout ce qui bouge dans le cadre d'un Souls-like sous le nom deBon vous le saviez déjà, mais apprenez quand même que le lancement est désormais signé pour le 19 septembre sur PC et en cross-gen PlayStation comme Xbox, Day One dans le Game Pass, et disponible dès à présent à l'essai via une démo jouable. Enjoy.