S-Games revient sur l'annonce de Phantom Blade Zero et évoque le contenu

Remarqué lors du précédent PlayStation Showcase, la production chinoiserevient dans l'actualité avec quelques mots de la part de l'équipe, permettant d'apprendre que si le concept était sur le papier depuis 2017, le développement n'a réellement débuté que début 2022, expliquant l'absence de date de sortie pour ce titre prévu au moins sur PC et PlayStation 5 (aucun accord d'exclusivité consoles n'a été signée nous dit-on).Le réalisateur revient également sur cette première présentation en déclarant que tout a été fait en gameplay temps réel, mais juste que pour les besoins de la bande-annonce, la caméra a été modifiée pour un rendu plus « cinématographique » et qu'elle sera donc plus stable dans la version finale, avec un champ de vision plus large selon les situations.Enfin, on nous promet une durée de vie très élevée non pas dans la simple ligne droite mais via du contenu suffisamment large pour y rester un moment : plusieurs quêtes secondaires et plein de choses à faire en post-game dont un boss-rush, des abîmes façon rogue-like et même des donjons spéciaux à pratiquer en coopération.