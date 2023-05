Marvel's Midnight Suns prépare son ultime DLC... tout en se voyant finalement annulé sur Switch

Davantage succès critique que commercial, et c'est toujours dommage,achèvera son suivi le 11 mai avec à la fois le lancement du quatrième et dernier personnage, Blood Storm donc, mais également la sortie tardive des versions PlayStation 4 et Xbox One.Et celle sur Switch ? Tout simplement annulée sans plus d'explications, même si l'on se doute que la puissance du hardware doit beaucoup jouer, et on ne s'étonnerait même pas de voir une version GOTY de ce tactical venir squatter la période de lancement d'une future Switch 2.