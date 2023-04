Officiel : le service UBI+ se lance sur Xbox

C'était bien une question d'heure : le service Ubisoft+ se lance sur supports Xbox avec une disponibilité immédiate. Bon par contre on l'a de suite mauvaise en découvrant le tarif de 17,99€ par mois, donc plus cher que sur PC et pour cause : en fait, l'offre inclus tous les services.En bref, pour avoir l'Ubi+ sur Xbox, vous devrez obligatoirement l'offre couplée avec le PC...La liste des jeux disponibles sur Xbox, sachant que les prochains jeux seront accessibles dès leur lancement, et directement dans des éditions spéciales (avec Pass et/ou DLC) si proposé :Anno 1800Assassin's Creed Rogue RemasteredAssassin's Creed IV: Black Flag (dont Liberation)Assassin's Creed Unity (Gold Edition)Assassin's Creed Valhalla (Ultimate Edition)Assassin's Creed Chronicles: China, India, and RussiaAssassin's Creed III RemasteredAssassin's Creed Odyssey (Deluxe Edition)Assassin's Creed Origins (Gold Edition)Assassin's Creed Syndicate (Gold Edition)Assassin's Creed: The Ezio CollectionBattleshipBoggleChild of Light (Gold Edition)Family FeudFar Cry Primal (Deluxe Edition)Far Cry 3: Blood Dragon (Classic Edition)Far Cry 3 (Classic Edition)Far Cry 4 (Gold Edition)Far Cry 5 (Gold Edition)Far Cry 6 (Gold Edition)Far Cry: New Dawn (Deluxe Edition)Fighter WithinFor HonorGhost Recon Breakpoint (Ultimate Edition)Ghost Recon Wildlands (Ultimate Edition)Grow UpHungry Shark WorldImmortals Fenyx Rising (Gold Edition)Jeopardy!Monopoly PlusMonopoly MadnessLapins Crétins Invasion (Gold Edition)Rabbids Party of LegendsRainbow Six ExtractionRainbow Six Siege (Deluxe Edition)Rayman LegendsRiders RepublicRiskRisk: Urban AssaultScott Pilgrim vs. The World: The GameScrabbleShape Up (Gold Edition)Soldats InconnusSouth Park: The Fractured But Whole (Gold Edition)South Park: The Stick of TruthStarlink: Battle for Atlas (Deluxe Edition)SteepThe Crew (Ultimate Edition)The Crew 2The Division (Gold Edition)The Division 2Trackmania TurboTransferenceTrials FusionTrials of the Blood DragonTrials Rising (Gold Edition)Trivial Pursuit LiveTrivial Pursuit Live 2UNO (Ultimate Edition)Watch Dogs (Complete Edition)Watch Dogs 2 (Gold Edition)Watch Dogs: Legion (Deluxe Edition)Wheel of FortuneZombi