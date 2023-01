Skull & Bones : la nouvelle présentation

Peut-être sous forme d'un pardon pour tenter d'oublier un énième report, Ubisoft ou plutôt les équipes derrièreen ont diffusé une nouvelle vidéo de présentation via Twitch, sous le thème du « gameplay narratif ».En gros, même s'il n'y aura pas de gros scénario et visiblement peu d'intérêt en solo, ne faîtes pas les surpris, il y aura quand même un chouïa de narration via les missions « enquêtes », par un message dans une bouteille, la découverte de vieux journaux ou tout simplement en parlant aux bonnes personnes. L'exemple de la vidéo évoque notamment l'histoire d'un frère et d'une sœur se considérant tous deux comme hériter légitime du trône de la région côtière d'Afrique, avec en prétexte de nous faire balader d'un bout à l'autre de la carte.Plus on accomplira d'enquêtes, plus on débloquera le codex du légendaire capitaine Freeman dans le but de découvrir son trésor.Le titre n'a actuellement plus de date de sortie mais l'éditeur a promis que l'information serait dévoilée « très bientôt ».