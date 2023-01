Fire Emblem Engage : le trailer overview

Deux semaines nous séparent à présent du lancement mondial de(20 janvier 2023), deuxième représentant de la franchise sur Switch hors Musô qui s'offre ici un gros trailer overview uniquement en japonais pour le moment (version FR sous peu) en plus d'une petite publicité locale.Un épisode Anniversary dans les intentions premières avant que des reports internes ne l'éloignent des festivités, n'empêchant pas d'y retrouver le principal élément fan-service, à savoir la possibilité par un tour de passe-passe scénaristique de recruter d'anciennes stars de la saga pour au fil du temps bénéficier de leurs armes et compétences.En voici d'ailleurs la liste complète :- Marth (Shadow Dragon & The Blade of Light)- Celica (Echoes)- Sigurd (Holy War)- Leif (Genealogy)- Roy (The Binding Blade)- Lyn (The Blazing Blade)- Eirika (The Sacred Stone)- Ike (Path of Radiance)- Micaiah (Dawn of Radiance)- Lucina (Awakening)- Corrin (Fates)- Byleth (Three Houses)